Ultrà teramano daspato 5 anni per la bomba carta nel derby

Questa mattina la Divisione Anticrimine della Questura di Teramo ha notificato ad un tifoso del Teramo il provvedimento del Divieto di Accesso alla Manifestazioni Sportive della durata di 5 anni, emesso dal Questore di Teramo Pasquale Sorgonà.

Il provvedimento è stato adottato a seguito di quanto accaduto prima del fischio di inizio del “derby d’Abruzzo” di domenica 18 gennaio tra il Teramo ed il Giulianova, partita molto sentita da entrambe le tifoserie per l’importanza sportiva e per il valore storico che ha, tanto da far registrare qualche momento di tensione prima dell’inizio della gara, all’arrivo dei tifosi del Giulianova nel loro parcheggio, gestito dal personale in servizio di ordine pubblico.

Una volta dentro lo stadio, poco prima del fischio di inizio, due potenti “bombe carta”, sono state lanciate dalla curva dei tifosi teramani all’indirizzo del portiere del Giulianova, che in quel momento occupava la porta sotto la curva, provocando due forti esplosioni che stordivano il portiere e causavano una sua momentanea caduta a terra.

L’attività di Polizia Giudiziaria immediatamente intrapresa dal personale della DIGOS,tramite la minuziosa visione dei video registrati dall’impianto video della struttura sportiva e quelli effettuati da personale della Polizia Scientifica, ha permesso di identificare il supporter del Teramo che ha acceso e successivamente lanciato in campo i due petardi a forte deflagrazione ed un fumogeno.

Il soggetto ripreso nell’atto dell’accensione e del lancio delle due bombe carta e del fumogeno è un ventenne teramano, conosciuto dalla DIGOS in quanto assiduo frequentatore della curva, già in precedenza identificato per analoghe condotte commesse durante l’incontro di calcio L’Aquila 1927 –Teramo Calcio 1913 del 04.05.2025.

Come noto, con il DASPO è fatto divieto al supporter del Teramo di accedere a tutti gli impianti sportivi nazionali ove si svolgono manifestazioni calcistiche relative ai campionati nazionali serie A-B-Lega Pro Unica- Dilettanti e tutte le restanti categorie, comprese le amichevoli e le partite disputate dalla Nazionale, nonché ai luoghi interessati alla sosta, al transito ed al trasporto di coloro che partecipano o assistono alla manifestazioni medesime, due ore prima e due ore dopo il termine degli incontri di calcio.