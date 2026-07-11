Tutto pronto per inaugurare la Cittadella Universitaria da 200 posti

L'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale (Ater) della provincia dell'Aquila e l'Azienda per il diritto agli studi universitari (Adsu) dell'Aquila hanno convocato una conferenza stampa martedì 14 luglio, alle ore 12:00, presso la residenza universitaria che si trova nella palazzina "H8" del complesso "Il Moro" di proprietà di Ater, in via Antica Arischia 42, all'Aquila.

Per l'occasione i vertici dei due Enti illustreranno i dettagli dell' intesa in merito alla cittadella universitaria con 200 posti letto disponibili nella palazzina H8 e in quella H1.

All'incontro con la stampa interverranno, tra gli altri, i presidenti di Ater, Quintino Antidormi, di Adsu, Marica Schiavone, e i rispettivi direttori, Giancarlo Alterio e Michele Suriani.