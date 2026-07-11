“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Tutto pronto per inaugurare la Cittadella Universitaria da 200 posti
L'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale (Ater) della provincia dell'Aquila e l'Azienda per il diritto agli studi universitari (Adsu) dell'Aquila hanno convocato una conferenza stampa martedì 14 luglio, alle ore 12:00, presso la residenza universitaria che si trova nella palazzina "H8" del complesso "Il Moro" di proprietà di Ater, in via Antica Arischia 42, all'Aquila.
Per l'occasione i vertici dei due Enti illustreranno i dettagli dell' intesa in merito alla cittadella universitaria con 200 posti letto disponibili nella palazzina H8 e in quella H1.
All'incontro con la stampa interverranno, tra gli altri, i presidenti di Ater, Quintino Antidormi, di Adsu, Marica Schiavone, e i rispettivi direttori, Giancarlo Alterio e Michele Suriani.