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Turista arrestato a Vasto: mandato di arresto europeo per droga

Gli agenti del Commissariato hanno individuato l’uomo in un hotel della costa. Dopo la verifica delle impronte digitali è stato portato nel carcere di Vasto su disposizione delle autorità tedesche

Turista arrestato a Vasto: mandato di arresto europeo per droga

Un turista è stato arrestato dalla Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Vasto in esecuzione di un mandato di arresto europeo per reati in materia di stupefacenti. L’operazione è scattata su disposizione della Sala Operativa di Chieti, che ha segnalato la presenza dell’uomo in un hotel della costa vastese.

Gli agenti, in servizio di volante, si sono recati presso la struttura ricettiva e, una volta individuato l’ospite, lo hanno accompagnato in Commissariato per gli accertamenti necessari a fugare ogni dubbio sulla sua identità. Il riscontro delle impronte digitali tramite la banca dati delle forze di Polizia ha confermato la corrispondenza con il nominativo destinatario dell’ordine di cattura internazionale.

Dopo i contatti diretti con gli Uffici del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia di Roma e con la competente Corte d’Appello di L’Aquila, l’uomo è stato tratto in arresto come disposto dalle autorità della Germania. Al termine delle procedure, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Vasto.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che l’eventuale colpevolezza, in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo, nel contraddittorio tra le parti.

Tags: Vasto Turista Arrestato Droga Mandato di cattura Europeo Notizie

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