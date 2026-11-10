Turismo, la spinta delle strutture extralberghiere: «Servono politiche di sostegno e riconoscimento»

I dati ufficiali sul turismo in Abruzzo confermano una realtà ormai evidente: il comparto extralberghiero rappresenta una componente sempre più importante dell'offerta complessiva regionale. Per questo "AbruzzoBnB+Extra" e Cna Turismo chiedono maggiore attenzione, rappresentanza e politiche di sostegno per un settore ormai fondamentale per l'economia e l'accoglienza.

«Le locazioni turistiche – affermano le presidenti delle due sigle, Lucia Simioni e Francesca Mastromauro – sono passate da 3.683 nel 2023 a 9.882 nel 2025, con una variazione del peso relativo dei posti letto in affitto del +33%: un dato che, insieme all'aumento delle presenze turistiche, testimonia una trasformazione profonda del sistema dell'ospitalità abruzzese. Dietro questi numeri ci sono migliaia di operatori, gestori di B&B e strutture extralberghiere che, con professionalità, impegno economico e spesso con una gestione familiare, contribuiscono quotidianamente ad accogliere i visitatori e a promuovere il territorio, le sue tradizioni, i borghi, le eccellenze enogastronomiche e il patrimonio paesaggistico e culturale».

Per le due associazioni, questa crescita deve ora tradursi in «una maggiore attenzione da parte delle istituzioni regionali, attraverso politiche di sostegno, valorizzazione e qualificazione dell'intero comparto». È importante inoltre che i dati statistici sul turismo «sappiano rappresentare in maniera completa e distinta tutte le diverse forme di ospitalità, riconoscendo il contributo specifico delle strutture alberghiere, dei B&B, delle attività extralberghiere e delle locazioni turistiche. Il turismo extralberghiero non è un settore marginale: è una parte importante del presente e del futuro turistico dell'Abruzzo».

Il turismo, concludono "AbruzzoBnB+Extra" e Cna Turismo, non è fatto soltanto di grandi strutture ricettive, ma anche di «una rete diffusa di piccole realtà imprenditoriali e familiari che costituiscono una ricchezza autentica per l'Abruzzo». Da qui la necessità di far crescere la collaborazione tra gli operatori, sviluppare nuove proposte esperienziali e costruire «un'offerta turistica regionale sempre più integrata, qualificata e competitiva».