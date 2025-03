Truffa agli anziani. Denunciato Campano

La Polizia di Stato di Chieti, nel corso di un servizio finalizzato alla repressione dei reati contro il patrimonio, ha denunciato un cinquantaseienne residente in Campania, annoverante segnalazioni di polizia, che poco prima si era reso responsabile del tentativo di truffa in danno di una coppia di anziani coniugi.

L’uomo aveva tentato di vendere loro un orologio e, per convincerli all’acquisto, aveva riferito che si trattava di un orologio di pregio il cui valore ammontava a circa 2000 euro e che era costretto a disfarsene dovendo, a breve, affrontare un viaggio all’estero in una località dove non era consentito l’ingresso di tale tipologia di beni, pena il pagamento di una considerevole cifra di denaro a titolo di sdoganamento; pertanto, li invitava a concludere l’affare per poche centinaia di euro.

L’immediato intervento degli agenti della Squadra Mobile della Questura di Chieti ha consentito di sventare la truffa e di identificare l’autore del reato che poco prima aveva approcciato anche altri anziani con le medesime modalità.

La perquisizione prontamente eseguita all’interno dell’autovettura in uso all’uomo, ha consentito di recuperare e sottoporre a sequestro numerosi orologi, sia da uomo che da donna, tutti palesemente di scarsissimo valore che l’uomo utilizzava in maniera seriale per porre in essere l’attività illecita.

Il cinquantaseienne è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Chieti e, a suo carico, il Questore di Chieti ha applicato la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Chieti per anni tre.

È importante sottolineare che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che l’eventuale colpevolezza, in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo, nel contraddittorio tra le parti.