Trovato corpo senza vita di una donna in via Paolini

Tragedia questa mattina a Pescara in via Paolini. Il corpo privo di vita di una donna, dell'età apparente tra i 40 e 50 anni, è stata rinvenuto sotto i portici nei pressi della banca, di fronte al Covid Hospital. Il ritrovamento è stato fatto da un passante che ha immediatamente allettato le autorità competenti. In pochi minuti sono intervenuti una pattuglia della Questura di Pescara e gli uomini del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul corpo non sembrano esserci segni di violenza. Sarà ora l'autopsia a chiarire le cause del decesso.

+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++