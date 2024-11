Tre operatori sanitari salvano un uomo da un arresto cardiaco. Un 58enne è stato salvato grazie a tre dipendenti della ASL Pescara presso il ristorante Lido Oriente.

Francesco Riggi, infermiere della Stroke Unit dell'Ospedale di Pescara, Francesco Dell'Orefice, OSS di Pronto Soccorso, e Matteo Coppola, infermiere presso la struttura carceraria, stavano cenando al ristorante quando hanno notato un uomo ad un altro tavolo che si sentiva male.

Con prontezza e professionalità, i tre sono intervenuti senza esitare e hanno constatato che l'uomo era in arresto cardiaco. Hanno immediatamente iniziato le manovre di rianimazione cardiopolmonare, praticando un massaggio cardiaco che si è rivelato fondamentale per mantenere in vita l'uomo fino all'arrivo dell'ambulanza del 118.

Il paziente è stato trasportato in codice rosso all'UTIC di Cardiologia dell'Ospedale di Pescara, dove è stato sottoposto ad un intervento di angioplastica coronarica con l'impianto di uno stent.

Grazie al tempestivo intervento dei tre, l'uomo non ha riportato danni neurologici e le sue condizioni sono stabili. A breve verrà dimesso dall'ospedale.

Una storia a lieto fine che sottolinea l'importanza della formazione sanitaria e della prontezza di spirito, anche fuori dal contesto lavorativo. Un plauso va ai tre operatori della nostra Azienda che con il loro intervento hanno salvato una vita umana.