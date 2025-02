Tre buoni motivi per cui dovresti investire sui gadget per la tua azienda adesso

Ogni azienda che si rispetti sa perfettamente di dover sviluppare non solo un ottimo e adeguato business plan, ma coinvolgere quanto più possibile e in modo costante i propri clienti. Bisogna in qualche modo creare un filo rosso conduttore basato sulla comunicazione, sulla trasparenza e soprattutto sulla continuità, affinché non solo si abbia un rapporto duraturo nel tempo, ma anche basato su una fiducia sempre costante.

Ad oggi le aziende devono certamente sforzarsi un po’ di più a creare una nuova cerchia di clientela, specialmente i tempi in cui viviamo, questo bisogna ammetterlo. Tuttavia esistono alcune strategie che possano certamente creare un rapporto a tu per tu col cliente, dando un segno che potremmo definire addirittura fisico di scambio e richiesta, come? Puntando sui gadget!

Facciamoci caso: dal punto di vista del cliente, ottenere un piccolo regalo utile e legato alle più azioni quotidiane di tutti i giorni non solo gratifica, ma fa sentire importanti. Anche una semplice penna con apposto il nome della nostra azienda può sicuramente fornirci quella pubblicità che cerchiamo, specialmente se il cliente è rimasto soddisfatto dei nostri servizi. Ma perché dovremmo investire proprio sui gadget di questi tempi?

I motivi migliori per cui dovresti investire adesso sui gadget aziendali: furbizia, passione e fiducia col cliente

Oltre ad essere un oggetto, il gadget è in qualche modo una sorta di simbolo di scambio: regalare al nostro cliente una penna, un accessorio da tutti i giorni, uno zaino, una borsa e chi più ne ha più ne metta può creare quella pubblicità che cerchiamo e al contempo predisporre il cliente stesso a parlare bene di noi.

Lo facciamo in automatico quando andiamo a mangiare in un ristorantino nuovo di città e, tra servizio perfetto, gentilezza dei proprietari e ottima qualità del cibo, non solo torneremo ma saremo portati a parlarne con amici e conoscenti. Medesimo discorso può essere applicato sui gadget. Ma perché dovremmo investire proprio su questi?

Gadget aziendali, sono economici e detraibili

Partiamo prima di tutto dall’aspetto più pratico: i gadget non hanno mai un costo sostenuto, anzi, spesso tendono ad essere venduti dalle altre aziende a un prezzo ribassato poiché si crea quella continuità d’acquisto e al contempo poterne detrarre le spese al momento della dichiarazione dei redditi. Ovviamente devono corrispondere a determinati requisiti e non rientrare tra le categorie merceologiche aziendali. Detta così è già un ottimo motivo per cui investire sui gadget!

Pensati sempre per il cliente

I gadget aziendali devono certamente essere pensati per la propria clientela, ovviamente considerando il tipo di azienda di cui siamo titolari e i servizi che offriamo. Ad esempio una ditta di trasporti potrebbe regalare un portachiavi con un piccolo camion colorato con apposto il nome della nostra azienda stessa, una di prodotti e attrezzatura da trekking potrebbe regalare una bella borraccia.

Bisogna certamente richiedere il servizio ad aziende esperte e in questo Gadget365 garantisce quanto promesso. Con oltre 10 anni di attività, collabora con più di 15.000 aziende e offre un ventaglio di prodotti davvero esclusivo. Si parla di borse e zaini, tazze, tappetini per uffici, Block notes e molto altro. Il servizio clienti è sempre attivo, funzionale e il personale dinamico, fresco e giovanile saprà indirizzarvi verso una scelta consapevole del gadget migliore.

Migliorano il contatto tra azienda e cliente

Se ci pensiamo, alcune aziende ‘non fisiche’ sono solite regalare qualcosa ai presunti nuovi clienti, questo non solo per dare una panoramica generale di ciò che verrà offerto, ma per far toccare con mano il servizio stesso. Qualche esempio pratico? Amazon Prime, Netflix, Disney Plus offrono sempre un periodo di prova gratuito, altre aziende invece sposano la filosofia del soddisfatto o rimborsato.

Regalare quindi un gadget non solo rinforza il legame che si crea con il cliente, ma gli permette di fidarsi, di sentirsi importante e considerato, scegliendo quindi quel piccolo ‘regalo’ che possa servire e utilizzare. Inoltre i gadget si adattano ai tempi che corrono, con invenzioni geniali e meticolose. Qualche esempio? Una ditta di illuminazione potrebbe regalare una piccola torcia portachiavi, semplice quanto di impatto e funzionale, oltre che sfiziosa come idea.