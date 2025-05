Tragedia a Scanno: trovati annegati due orsetti

Ancora una bruttissima notizia per l’Abruzzo che non riesce a protegger il suo simbolo: il figlio più prezioso, l’orso bruno marsicano. Due cuccioli sono stati trovati cadaveri, probabilmente morti per annegamento, in un invaso artificiale nei pressi del lago di Scanno. A lanciare l’allarme, che ha attivato i carabinieri forestali dell'Aquila, la veterinaria del servizio Asl e i guardia parco, un cittadino del paese a passeggio. La zona si trova non poco lontano dalla ex stazione sciistica oggi dismessa ed è esterna a quella del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise. Vicino agli orsetti sono state trovate decine di ranocchie senza vita. Ora ci sarà l’autopsia che svelerà le cause della morte: le carcasse, infatti, sono state inviate all'istituto zooprofilattico di Teramo.

Foto: dal web (autore sconosciuto)