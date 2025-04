Track Tour 2025 a Pescara

Dopo il grande successo della passata edizione, anche quest'anno per il Track Tour 2025 si attende il consueto bagno di folla. L'evento, finalizzato a promuovere l'orientamento, la legalità e la sicurezza in ambito lavorativo, apre le porte a tutti gli interessati che vorranno partecipare a workshop su orientamento, competenze e tipologie dei contratti. L'appuntamento è fissato per lunedi 14 aprile nel campus dell'Università d'Annunzio di Pescara in viale Pindaro a partire dalle 9 fino alle ore 13. La tappa di Pescara fa parte di un tour che passa attraverso 24 città italiane, iniziato il 7 aprile a Gorizia e che terminerà a Genova il 31 maggio. L'iniziativa è promossa dalla Fondazione Consulenti del Lavoro, l'Agenzia per II Lavoro del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti, in collaborazione con i Consigli Provinciali dell'Ordine e l'Associazione Nazionale di categoria.

"Siamo alla seconda edizione dell'evento chiamato 'Il lavoro viaggia con noi' - interviene il presidente dell'Ordine di Pescara, Paolo Cacciagrano - consapevoli di aver già coinvolto un anno fa migliaia di studenti con attività utili ad orientarli nella scelta del loro futuro professionale. Sarà l'occasione per parlare di legalità, politiche, incentivi e iniziative promosse dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e delle regioni, nonché di etica e di intelligenza artificiale, psicologia in ambito lavorativo, counseling e tanto altro".

La cultura del lavoro etico rappresenta oggi un importante tema di attualità e solo la diffusione dei principi sui quali essa si basa può contribuire a migliorare la consapevolezza dell'importanza della legalità in questo ambiente. Questo obiettivo è raggiungibile anche attraverso azioni di orientamento volti a fornire i giusti strumenti per entrare con cognizione nel mondo lavorativo. Una delle fasi fondamentali del tour sarà quella relativa al redigere un curriculum vitae efficace e come presentarsi a un colloquio. Grande novità di questa edizione sarà il Crucilavoro, per esplorare in chiave ludica le parole fondamentali di questo mondo, e il padiglione per la sicurezza dove, attraverso un software di realtà virtuale sarà possibile vivere un'esperienza immersiva con particolare attenzione ai dispositivi di sicurezza.