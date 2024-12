Tra Pescara e Ternana finisce a reti bianche

Pescara e Ternana non si fanno male e rimangono appaiate in testa insieme all’Entella. Finisce 0-0 l'ultimo match del 2024 e la prima del girone di ritorno del campionato di Serie C (girone B). All'Adriatico si respira aria di Serie B con il pubblico delle grandi occasioni: sono quasi undicimila gli spettatori presenti.

Primo tempo molto equilibrato, con buon ritmo ma poche occasioni da gol. Nella ripresa la Ternana è

ripartita meglio, sfiorando il vantaggio con Curcio e creando almeno altre tre palle gol. Il Pescara si fa vedere con un colpo di testa di Valzania al 51esimo. Al minuto 68 intervento prodigioso di Plizzari su Cianci. Nel finale il Pescara alza il ritmo ma non riesce comunque a creare grattacapi al portiere ospite.

PESCARA TERNANA 0-0

PESCARA (4-3-3) Plizzari; Pierozzi, Briosco, Pellacani, Crialese; Valzania, Squizzato, Dagasso; Bentivegna (33’ st Ferraris), Merola, Cangiano (41’ st Tonin). A disp.: Saio, Profeta, Giannini, Mazzini, Tonin, Tunjov, Ferraris, Staver, Moruzzi, De Marco, Saccomanni, Mulè, Arena. All. Baldini

TERNANA (3-5-2) Vitali; Maestrelli (23’ st Curcio), Loiacono, Martella; Casasola, Romeo (37’ st Aloi), De Boer, Corradini, Donati; Cicerelli, Cianci (46’ st Tito). A disp.: Franchi, Tito, Patanè, Ferrante, Curcio (37’ st Ferrante), Aloi, Capuano, Carboni, Bellavigna, Donnarumma. All. Abate

ARBITRO Andrea Zanotti di Rimini (Bianchi, Cecchi; IV: Leone)

AMMONITI Pierozzi, Valzania (P); Cicerelli, Donati, De Boer, Martella (T)