Da oggi e fino a sabato previste piogge sull'Abruzzo

Raffiche di vento e rovesci di forte intensità: torna il maltempo sull'Abruzzo. Dalle prime ore di giovedì 3 ottobre, e per le successive 18-24 ore, si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, specie settori occidentali, in successiva estensione a Veneto, Friuli Venezia Giulia e Campania. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Tempo che resterà instabile fino a sabato. Domenica è previsto un miglioramento. Si raccomanda, come avviene in questi casi la massima attenzione.

IMMAGINI INVIATE DA FABRIZIO DI TILLIO