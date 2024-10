Teramano finisce in cella. Deve scontare una pena di 7 anni

Ancora una condanna per traffico di droga nel capoluogo Teramano. Un uomo, residente in città, è stato arrestato perché deve scontare la pena detentiva residua di 7 anni per il reato di associazione finalizzata al commercio illecito degli stupefacenti. L’indagine, svolta dai Carabinieri di Teramo alcuni anni fa, ha consentito di ricostruire le dinamiche di un presunto traffico di stupefacenti ramificato che dall’Albania, introduceva la droga a Roma per estenderne i tentacoli sino alla Val Vibrata. Ad interrompere il flusso di droga e di denaro che arricchiva le consorterie criminali dei Balcani e dell’Italia i militari dell’Arma. L’operazione portò a decine di arresti tra le province di Pescara e Teramo per un traffico di stupefacenti di milioni di euro. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato associato al carcere Castrogno di Teramo.