Frase del giorno

18 Set, 2026
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Tentata estorsione ai danni del senatore Sigismondi e dei suoi...

Tentata estorsione ai danni del senatore Sigismondi e dei suoi legali: due condanne e due assoluzion

Il Tribunale di Vasto ha condannato a pene di 3 anni e 8 mesi e 2 anni e 8 mesi. Assolti per non aver commesso il fatto una coppia di coniugi

Tentata estorsione ai danni del senatore Sigismondi e dei suoi legali: due condanne e due assoluzion

Due condanne e due assoluzioni nel processo per tentata estorsione ai danni del senatore Etelwardo Sigismondi e dei suoi avvocati Massimo Manieri e Luca Meogrossi. Il giudice del Tribunale di Vasto, Aureliano De Luca, ha condannato un imputato a 3 anni e 8 mesi di reclusione, 780 euro di multa e all’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. Un secondo imputato è stato condannato a 2 anni e 8 mesi, con una multa di 580 euro. Entrambi dovranno inoltre risarcire le parti civili.

Sono stati invece assolti per non aver commesso il fatto gli altri due imputati, una coppia di coniugi assistita dall’avvocato Alessandro Orlando. I difensori degli uomini condannati, Leopoldo Zanni e Angelo Tascone, attendono il deposito delle motivazioni e hanno annunciato l’intenzione di valutare il ricorso in appello.

Secondo la ricostruzione investigativa, le richieste sarebbero state formulate con l’obiettivo di ottenere il pagamento di somme riferite a pretese ritenute prive di fondamento. La vicenda riguarda una procedura esecutiva immobiliare avviata nel 2017, nella quale Sigismondi aveva ricevuto dal Tribunale di Vasto l’incarico di consulente tecnico d’ufficio, prima della sua elezione in Parlamento nel 2022.

Secondo l’accusa, dal novembre 2021 sarebbero state promosse azioni giudiziarie e avanzate richieste economiche per complessivi 8,1 milioni di euro: 5 milioni a Sigismondi, 2,1 milioni a Manieri e un milione a Meogrossi.

Tags: Estorsione Etel sigismondi Vasto Avvocati Tribunale vasto Ultime notizie

Vedi anche

Mazzette nelle sepolture al cimitero di Vasto. Arresti tre dipendenti comunali
Cronaca

Mazzette nelle sepolture al cimitero di Vasto. Arresti tre dipendenti comunali

04 Lug, 2018
'Arancia Meccanica' a Vasto, 4 giovani denunciati per una brutale e vile aggressione
Cronaca

'Arancia Meccanica' a Vasto, 4 giovani denunciati per una brutale e vile aggressione

04 Apr, 2017
Estorsione, lesioni personali e maltrattamenti in famiglia, arrestato giovane di Pollutri
Cronaca

Estorsione, lesioni personali e maltrattamenti in famiglia, arrestato giovane di Pollutri

23 Mar, 2017
Estorsione e spaccio di droga a studenti minorenni: in manette 30enne a Vasto
Cronaca

Estorsione e spaccio di droga a studenti minorenni: in manette 30enne a Vasto

22 Feb, 2016
Vasto, Giampiero Di Florio assicura: "Il tribunale non chiuderà"
Attualità

Vasto, Giampiero Di Florio assicura: "Il tribunale non chiuderà"

29 Apr, 2015
Vasto, attentato alla bacheca di Fratelli d’Italia
Cronaca

Vasto, attentato alla bacheca di Fratelli d’Italia

15 Set, 2014
Spaccio, usura e estorsione: sequestrati immobili "loschi" a Vasto
Cronaca

Spaccio, usura e estorsione: sequestrati immobili "loschi" a Vasto

20 Ago, 2014
Cartelli "Anti Scippi" a Vasto. La protesta è di Fratelli d'Italia
Attualità

Cartelli "Anti Scippi" a Vasto. La protesta è di Fratelli d'Italia

06 Ago, 2014
Estorsione a "luci rosse"
Cronaca

Estorsione a "luci rosse"

10 Apr, 2013

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661