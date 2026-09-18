Tentata estorsione ai danni del senatore Sigismondi e dei suoi legali: due condanne e due assoluzion

Due condanne e due assoluzioni nel processo per tentata estorsione ai danni del senatore Etelwardo Sigismondi e dei suoi avvocati Massimo Manieri e Luca Meogrossi. Il giudice del Tribunale di Vasto, Aureliano De Luca, ha condannato un imputato a 3 anni e 8 mesi di reclusione, 780 euro di multa e all’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. Un secondo imputato è stato condannato a 2 anni e 8 mesi, con una multa di 580 euro. Entrambi dovranno inoltre risarcire le parti civili.

Sono stati invece assolti per non aver commesso il fatto gli altri due imputati, una coppia di coniugi assistita dall’avvocato Alessandro Orlando. I difensori degli uomini condannati, Leopoldo Zanni e Angelo Tascone, attendono il deposito delle motivazioni e hanno annunciato l’intenzione di valutare il ricorso in appello.

Secondo la ricostruzione investigativa, le richieste sarebbero state formulate con l’obiettivo di ottenere il pagamento di somme riferite a pretese ritenute prive di fondamento. La vicenda riguarda una procedura esecutiva immobiliare avviata nel 2017, nella quale Sigismondi aveva ricevuto dal Tribunale di Vasto l’incarico di consulente tecnico d’ufficio, prima della sua elezione in Parlamento nel 2022.

Secondo l’accusa, dal novembre 2021 sarebbero state promosse azioni giudiziarie e avanzate richieste economiche per complessivi 8,1 milioni di euro: 5 milioni a Sigismondi, 2,1 milioni a Manieri e un milione a Meogrossi.