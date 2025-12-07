Tennis: la stagione perfetta di Ludovica D'Attilio

Un anno da incorniciare, una promessa mantenuta. La tennista spoltorese Ludovica D'Attilio ha completato una scalata perfetta nel 2025, mettendo in bacheca due successi di altissimo profilo che ne confermano il talento e la dedizione assoluta al rettangolo di gioco.La notizia più fresca arriva dalle nuove Classifiche FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel): la 18enne Ludovica ha ufficialmente strappato il "pass" per la categoria 2.5, un traguardo inseguito fin da bambina, quando muoveva i primi passi partendo dalla Quarta Categoria.

La promozione è la splendida conseguenza di una stagione giocata a ritmi vertiginosi, costellata di vittorie e di un livello di gioco in costante evoluzione, ricco di variazioni che mettono in crisi ogni avversaria. Il ruggito della D'Attilio si era già sentito forte a giugno. La tennista è stata infatti protagonista, con la sua squadra, dell'impresa del Circolo Tennis Porto San Giorgio, contribuendo in maniera decisiva alla storica promozione della squadra in Serie B. Un doppio colpo che dimostra come l'impegno costante, dentro e fuori dal campo, sia la vera chiave di volta per trasformare il sacrificio in successo.

La classifica 2.5 non è un punto d'arrivo, ma una solida base di lancio per Ludovica, la cui vita, come la sua storia sportiva racconta, è totalmente dedicata alla racchetta.