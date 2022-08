Temporali ‘killer’ in Abruzzo

I temporali hanno prodotto purtroppo un'altra notizia drammatica dopo quella tragica di venerdì 26 agosto e che ha raccontato della morte di Alberto Balocco, il noto imprenditore dolciario.

Un fulmine caduto nei pressi di Campo Imperatore ha colpito tre escursionisti di cui uno in maniera grave: un 24enne e un 28enne di Roma, sono stati sbalzati ma senza conseguenze, l'altro giovane, 28 anni di Tivoli, invece é rimasto esanime a terra; gli amici lo hanno caricato sulle spalle e portato giù all’Osservatorio Astronomico dove è stato prelevato e trasportato con l’ambulanza dell’elisoccorso in ospedale.



È inutile rimarcare l'importanza che riveste il seguire attentamente le previsioni del tempo prima di avventurarsi in situazioni che potrebbero, così come successo oggi e non solo, produrre danni a persone.



Ieri un fulmine ha colpito un Bed and breakfast ad Introdacqua incendiando il tetto poi spento dai vigili del fuoco.



Il metereologo aquilano Stefano Bernardi invita a seguire precise indicazioni su come affrontare in sicurezza un possibile temporale.



A tal proposito il metereologo riporta il link della protezione civile di Poncarale riguardante il decalogo delle azioni da intraprendere e su come affrontare un temporale.

https://protezionecivileponcarale.jimdofree.com/cosa-fare/rischio-meteo-idro/temporale/