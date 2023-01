Tangenti cultura: pena ridotta per ex assessore regionale

La corte ha ridotto la pena a 4 anni 3 mesi e 10 giorni all’ex assessore regionale Luigi De Fanis. Anche la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici è stata ridotta a 5 anni. Parliamo dell’Inchiesta Vate sulle erogazioni di contributi regionali per le manifestazioni culturali. Fu l’operatore culturale di Orsogna Andrea Mascitti a denunciare alla Procura il tentativo di corruzione. De Fanis ha ammesso, davanti al giudice della Corte d’Appello, di rilasciare dichiarazioni spontanee ammettendo tutte le sue responsabilità e chiedendo, per questo, scusa a tutte le persone coinvolte. Per questa ammissione la pena gli è stata ridotta. A fine udienza Andrea Mascitti, presente in aula, si è detto soddisfatto per la conclusione della vicenda.