Messaggio di saluto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo - Anno scolastico 2024/2025

Cari studenti, docenti, dirigenti, personale scolastico e genitori,

è con grande emozione e senso di responsabilità che vi porgo il mio più caloroso saluto all’inizio di questo nuovo anno scolastico 2024/2025. Un anno che porta con sé importanti sfide e, allo stesso tempo, opportunità di miglioramento per il nostro sistema educativo: le nuove linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica, l’Attivazione della piattaforma digitale ComUnica per la semplificazione delle comunicazioni scuola-famiglia, i corsi di potenziamento della lingua italiana per studenti stranieri.

Altra novità significativa riguarda l'introduzione del modello 4+2, un approccio innovativo che si prefigge di rispondere in modo più adeguato alle esigenze formative delle nostre giovani generazioni, offrendo un percorso più flessibile e articolato che consente di personalizzare l’apprendimento e valorizzare al meglio i talenti di ciascun alunno. Questo modello rappresenta una sfida ambiziosa per tutti noi, ma anche un’opportunità unica per ripensare e migliorare la nostra offerta formativa.

Non possiamo, tuttavia, parlare del nostro sistema scolastico senza fare riferimento alla complessità del territorio abruzzese, una regione caratterizzata da una ricca varietà di contesti, ma anche da una sfida demografica significativa. Molti dei nostri istituti sono situati in piccoli centri che soffrono lo spopolamento e che necessitano di un impegno costante per garantire che nessun alunno venga lasciato indietro. Proprio per questo, la nostra comunità educante si impegna quotidianamente per offrire un’istruzione di qualità, capace di rispondere alle esigenze di ogni studente, indipendentemente dal luogo in cui vive.

In questo nuovo anno scolastico, l’auspicio è che la scuola diventi sempre più un luogo di benessere e armonia, dove ognuno possa sentirsi accolto, rispettato e valorizzato. Vogliamo che i nostri studenti trovino nella scuola uno spazio dove sviluppare i propri talenti, coltivare i loro sogni e alimentare le proprie ambizioni. Vogliamo che l’inclusione sia una pratica quotidiana e che l’assenza di conflitti caratterizzi le relazioni tra tutti i membri della comunità scolastica.

Concludo con un augurio sincero a tutti voi: che questo nuovo anno scolastico sia ricco di scoperte, soddisfazioni e crescita. Insieme, costruiremo una scuola che sia davvero il cuore pulsante delle nostre comunità, un luogo dove il futuro prende forma e dove, passo dopo passo, si realizzano le proprie aspirazioni.

Buon anno scolastico a tutti!

Massimiliano Nardocci