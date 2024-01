Straniero trovato senza vita in via Gran Sasso. E’ stato accoltellato a morte

Un uomo è stato trovato senza vita, questa mattina, in via Gran Sasso a Pescara. Probabilmente è stato ucciso a coltellate ma toccherà all’autopsia affidato all’anatomopatologo Guido Polidoro specificare le cause e tempi del decesso. Di certo c’è che si tratta di un cittadino straniero, originario del Bangladesh, raggiunto da parecchi fendenti sul corpo. Altro dettaglio importante riguarda la presenza nelle case della zona di una nutrita comunità bengalese, dunque non si esclude che il delitto possa essere stato commesso altrove e non in strada, come questa mattina dei pescaresi residenti hanno trovato il cadavere ed avvisato le forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati i carabinieri, con il comandante provinciale, colonnello Riccardo Barbera, che hanno avviato tutti gli accertamenti del caso. Oltre ai rilievi scientifici, i militari dell'Arma stanno ascoltando le persone presenti nell'edificio. Un uomo è stato portato al comando provinciale dei carabinieri dopo essere stato perquisito. A coordinare le indagini su questo ennesimo delitto e’ il pubblico ministero Andrea Papalia.