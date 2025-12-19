Strage di patenti nell'area Vestina

Frase del giorno

19 Dic, 2025
I posti di blocco organizzati dal comando dei carabinieri hanno evidenziato troppi automobilisti alla guida sotto l'effetto di alcol o stupefacenti. I dettagli nell'articolo

Prosegue costante l’attività di prevenzione posta in essere dai Carabinieri del Comando Provinciale di Pescara. Predisposti specifici servizi perlustrativi a largo raggio. Il dispositivo messo in campo dal Comando Provinciale che ha visto coinvolto il Nucleo Operativo e Radiomobile di Penne finalizzato alla tutela della sicurezza stradale e dell’incolumità degli utenti della strada. Nell’ambito dei servizi svolti nelle ultime settimane sul territorio di competenza, sono state ritirate complessivamente ben 35 patenti di guida per violazioni al Codice della Strada.

Nel dettaglio, 13 patenti sono state ritirate per la violazione dell’articolo 186 del Codice della Strada (guida in stato di ebbrezza alcolica), mentre ben 22 patenti sono state ritirate per violazioni dell’articolo 187 del Codice della Strada, nei confronti di conducenti risultati positivi al tampone salivare speditivo per assunzione di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina. L’attività si inserisce nel quadro della recente modifica normativa dell’art. 187 C.d.S., che ha introdotto una disciplina più rigorosa in materia di guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, consentendo di procedere agli accertamenti e alle conseguenti sanzioni già in presenza di positività ai test salivari di screening, indipendentemente dall’accertamento dello stato di alterazione psico-fisica.

L’azione dell’Arma dei Carabinieri è orientata prioritariamente alla prevenzione: mettersi alla guida richiede condizioni psico-fisiche integre, indispensabili per tutelare la propria e l’altrui incolumità e garantire la sicurezza della circolazione stradale. Con l’approssimarsi delle festività natalizie, periodo caratterizzato da un significativo aumento dei flussi di traffico e degli spostamenti, i controlli saranno ulteriormente intensificati su tutta la rete viaria del territorio di competenza.

I risultati conseguiti confermano l’efficacia dell’attività svolta: negli ultimi quattro anni, sul territorio della Compagnia Carabinieri di Penne, si registrano solo due vittime della strada, dato che evidenzia l’importanza di un’azione di prevenzione costante e di controlli mirati a tutela della sicurezza degli utenti della strada.

 

Tags: Penne vestina posto di blocco carabinieri patente alcool stupefacenti automobilisti

