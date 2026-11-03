# Spoltore: la SOMS ospita un incontro pubblico con Franco Ranghelli

## Fusione con Pescara, festival, scuola e contenziosi: un confronto sui temi che riguardano il futuro del Comune

**Spoltore** – Sabato 7 novembre, alle ore 10:30, la SOMS di Spoltore aprirà le porte della propria sede per una videoconferenza aperta al pubblico con Franco Ranghelli, sindaco emerito del Comune. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di fare il punto, con dati e documentazioni, su alcune delle questioni più dibattute nella città.

Il dibattito toccherà quattro nuclei tematici. Il primo sarà dedicato alla cosiddetta “Nuova Pescara”, con una riflessione sull’eventuale fusione tra i Comuni e sulle conseguenze che essa potrebbe avere per il futuro di Spoltore. Seguirà un approfondimento su **Spoltore Ensemble**, lo storico festival culturale cittadino, con particolare attenzione al suo stato attuale e alla sua gestione.

Il terzo tema riguarderà la scuola dell’infanzia di Santa Teresa e la sentenza che, allo stato attuale, ha visto il Comune di Spoltore soccombere. Infine, sarà affrontato il piano di recupero Di Gregorio: Ranghelli illustrerà il proprio punto di vista sul contenzioso nato in quel periodo e sul suo esito, che avrebbe comportato un onere per le casse comunali.

L’appuntamento è rivolto a tutti i cittadini, che saranno invitati a partecipare e a seguire il confronto. Come sottolinea la stessa presentazione dell’evento, «il futuro di Spoltore appartiene ai suoi cittadini»: per questo la SOMS invita la comunità a non perdere l’incontro.

**Quando:** sabato 7 novembre, ore 10:30

**Dove:** sede SOMS, Spoltore

**Ingresso:** aperto al pubblico

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