Spiagge libere in concessione: ecco il bando

Pubblicato sul sito del Comune di Giulianova il bando per l’affidamento delle spiagge libere, non in concessione e per animali d’affezione. “Gli Uffici comunali ricordano noto che sono consultabili sul sito istituzionale i bandi per l'affidamento delle spiagge non ancora in concessione, delle spiagge libere e della spiaggia per animali di affezione”, si legge nella nota stampa dell’Ente giuliese.

Gli interessati dovranno far pervenire l’ apposita richiesta al protocollo del Comune di Giulianova, entro il 17 aprile 2025, compilando, in ogni sua parte il modello “Richiesta di affidamento".

Link: https://www.comune.giulianova.te.it/area_letturaNotizia/557523/pagsistema