Sorveglianza speciale per due pluripregiudicati pescaresi

Nei giorni scorsi, il personale della Polizia di Stato ha dato esecuzione a due decreti per l’applicazione della Sorveglianza Speciale con obbligo di soggiorno in questo comune per la durata di tre anni emessi dal Tribunale di L’Aquila a carico di una coppia di pluripregiudicati, riconosciuti, insieme ad altri 70 soggetti, quali appartenenti a una associazione a delinquere che con metodo mafioso e che era dedita alla commissione di reati contro il patrimonio nonché allo spaccio di sostanze stupefacenti nei quartieri pescaresi “Rancitelli” e Ferro di Cavallo” .

Dopo una analisi dettagliata ed incisiva, effettuata dal personale in servizio alla Divisione Anticrimine-Ufficio Misure di Prevenzione, sulla personalità dei due giovani criminali e sulla gravità dei fatti dai medesimi commessi, in accoglimento della proposta avanzata dal Questore di Pescara, il Tribunale di l’Aquila, condividendo in pieno le risultanze delle attività di ricostruzione svolta e la valutazione del giudizio di pericolosità sociale a carico dei due, emetteva negli scorsi giorni due distinti provvedimenti di applicazione della misura della Sorveglianza Speciale con obbligo di soggiorno per la durata di tre anni.

L’attività espletata si inserisce nel quadro più ampio di una strategia di prevenzione perseguita dalla Questura di Pescara attraverso le numerose istruttorie finalizzate all’emissione di provvedimenti di esclusiva competenza dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, attività che dal primo gennaio ad oggi ha portato all’emissione di numerose misure di prevenzione a carico di altrettanti soggetti ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica in quanto dediti alla commissione di reati di varie tipologie.

Infatti in poco più di un mese, sono stati emessi 23 Avvisi Orali, 6 provvedimenti di Divieto di Ritorno nei vari comuni della Provincia pescarese, 8 D.A.S.P.O., ovvero Divieti di Accesso alle Manifestazioni Sportive, di cui 4 cosiddetti fuori contesto, ovvero non collegati ad eventi o manifestazioni sportive.

Infine sono stati emessi e notificati 4 provvedimenti di Ammonimento del Questore per la tutela di altrettante vittime dei reati di violenza domestica e stalking.