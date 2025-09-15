Smantellata banda specializzata nel far 'sparire' macchine da lavoro

Nella serata di martedì 9 settembre, la squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Pescara e di Teramo, con la collaborazione della Squadra di P.G. del Compartimento l’Aquila, hanno deferito, in stato di libertà all’autorità Giudiziaria, quattro persone per ricettazione in concorso tra loro.

Nello specifico i protagonisti di questa storia, tutti residenti in Provincia di Teramo e con diversi precedenti di polizia, a seguito di accurata attività di pedinamenti e perlustrazioni, sono stati colti in flagranza mentre erano intenti a recuperare, un escavatore e un autocarro, entrambi oggetti di furto in provincia di Pescara, all’interno di cantieri stradali, edili ed attivit‡ commerciali, per un valore complessivo di circa 60 mila euro.

Tali veicoli, successivamente al furto, venivano occultati nelle campagne del Comune di Silvi.