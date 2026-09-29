Skincare d'autunno: la routine giusta dopo l'estate

Dopo settimane di sole, salsedine e cloro, la pelle arriva all'autunno spesso disidratata e più sensibile del solito. L'esposizione prolungata al sole, il contatto frequente con acqua di mare o cloro e gli sbalzi di temperatura tra ambienti climatizzati ed esterno mettono a dura prova la barriera cutanea: il risultato più comune è una pelle che tende a essere più secca, meno elastica e talvolta più reattiva del solito. Cambiare stagione significa quindi anche adattare la propria routine di cura del corpo, per restituire alla pelle l'equilibrio perso durante l'estate. Chi cerca prodotti per la cura del corpo pensati per questo momento dell'anno può trovare online una selezione ampia, comoda da consultare per confrontare formulazioni e ingredienti prima dell'acquisto.

Detersione e idratazione: da dove ripartire

Con il cambio di stagione può essere utile rivedere anche il prodotto detergente utilizzato: un detergente troppo aggressivo rischia di accentuare la secchezza già presente dopo l'estate, mentre una formulazione delicata rispetta il naturale film idrolipidico della pelle senza comunque comprometterne la pulizia. Una volta scelto un detergente adatto, il passo successivo è puntare su ingredienti capaci di ripristinare i livelli di idratazione:

• Acido ialuronico, che trattiene l'acqua e restituisce morbidezza;

• Glicerina, utile per attirare umidità verso gli strati superficiali della pelle;

• Burro di karité, che aiuta a rinforzare la barriera cutanea riducendo la sensazione di tirare tipica delle pelli disidratate.

Anche per il corpo, non solo per il viso, scegliere creme più ricche rispetto a quelle estive è un accorgimento semplice ma efficace, così come non dimenticare mani e labbra, spesso le prime zone a risentire del calo delle temperature: una crema mani nutriente e un balsamo labbra emolliente possono prevenire screpolature fastidiose.

Cosa evitare e quando chiedere un parere esperto

In questa fase di transizione può essere utile evitare prodotti con alte percentuali di alcol o profumazioni molto intense, che rischiano di seccare ulteriormente una pelle già provata dall'estate, prediligendo invece formulazioni pensate per pelli sensibili o in fase di recupero. Se la secchezza persiste nonostante i cambiamenti nella routine, o se compaiono arrossamenti e irritazioni che non si risolvono in pochi giorni, è utile rivolgersi a un dermatologo: un consulto professionale permette di escludere altre cause e di individuare i prodotti più adatti al proprio tipo di pelle.

Una routine da mantenere tutto l'anno

Non serve stravolgere la propria beauty routine per adattarla alla nuova stagione: bastano piccoli accorgimenti, come alternare un detergente delicato a una crema idratante più corposa la sera. La cura della pelle non dovrebbe comunque essere legata solo al cambio di stagione: una routine costante, anche minima, aiuta a mantenere nel tempo i risultati ottenuti, osservando come la pelle reagisce nei diversi periodi dell'anno.