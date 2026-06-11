Sisma 2009: in arrivo da Cipes altri 265 milioni

"L’approvazione da parte del CIPESS di interventi per oltre 265 milioni di euro destinati ai territori colpiti dal sisma del 2009 rappresenta un risultato di straordinaria importanza per l’Abruzzo e per il percorso di ricostruzione che stiamo portando avanti con determinazione e responsabilità. Parliamo di risorse fondamentali che consentiranno di proseguire e completare gli interventi di ricostruzione privata, sostenere il funzionamento degli Uffici speciali e garantire la piena operatività amministrativa necessaria ad accompagnare cittadini e imprese nella fase conclusiva di questo lungo percorso. Oltre 255 milioni di euro sono destinati alla ricostruzione privata tra il Comune dell’Aquila, i Comuni del cratere e quelli fuori cratere, mentre ulteriori risorse consentiranno il rafforzamento delle attività tecniche e amministrative. Si tratta di un provvedimento che assicura continuità finanziaria agli interventi ancora in corso e conferma la volontà del Governo di accompagnare fino in fondo la rinascita dei territori colpiti dal terremoto. Questo risultato è frutto di un lavoro costante e condiviso tra Governo, Struttura di missione, Regione Abruzzo, enti territoriali e uffici tecnici. Per questo desideriamo rivolgere un sincero ringraziamento al Coordinatore della Struttura di missione Sisma 2009, il consigliere Mario Fiorentino, e a tutti coloro che in questi anni hanno lavorato con competenza e dedizione per raggiungere traguardi concreti. La ricostruzione non significa soltanto restituire edifici e infrastrutture, ma ricostruire comunità, rafforzare la sicurezza dei territori e creare nuove opportunità di sviluppo. Continueremo a seguire con la massima attenzione ogni passaggio affinché le risorse siano rapidamente disponibili e possano tradursi in opere, servizi e qualità della vita per i cittadini. L’obiettivo resta quello di completare definitivamente la ricostruzione e consegnare alle future generazioni territori più sicuri, moderni e competitivi”. Lo dichiarano il senatore Guido Liris, il senatore Etelwardo Sigismondi e l’onorevole Guerino Testa.