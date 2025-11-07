Frase del giorno

Sigilli all'ex discarica di Montesilvano. Indagato vicepresidente della Regione

L'area è stata sequestrata per ipotesi di omessa bonifica e inquinamento ambientale. Il video dell'operazione della Guardia Costiera nell'articolo

Sigilli all'ex discarica di Montesilvano. Indagato vicepresidente della Regione

Come riporta il quotidiano online www.ilmontesilvano.it c'è  un notizia che sta imbarazzando e non poco la politica locale e regionale. Su ordine della Procura di Pescara è stata posta sotto sequestrato l’area dell’ex discarica di Villa Carmine, un sito in disuso dal 1996. L’ipotesi su cui indaga la magistratura pescarese e’ omessa bonifica e inquinamento ambientale. Per tale circostanza sono stati iscritti nel registro degli indagati il vicepresidente della Regione Abruzzo, con delega all’Agricoltura, all’Ambiente e al Ciclo idrico integrato, Emanuele Imprudente, il consigliere regionale, con delega ai rifiuti, Nicola Campitelli (FdI), e funzionari della Regione e dell’Arap (Azienda regionale attività produttive).

“È una notizia che mi lascia stupito – spiega all’ANSA il vicepresidente Imprudente – ma che non mi desta alcuna preoccupazione in ragione della mia sicura estraneità ai fatti che devono ancora essere accertati. Ho massima fiducia nella magistratura che all’esito delle indagini accerterà sicuramente
la mia totale estraneità alle ipotesi di reato”.

Ricordiamo che nella discarica di Montesilvano, alta più di 38 metri, si trovano oltre 300 mila metri cubi di rifiuti urbani, molti dei quali interrati e dunque sotto il livello del mare. L’area è situata a ridosso del fiume Saline ed è a rischio alluvione oltre che presentare pericoli legati al deflusso del percolato nell’alveo del corso d’acqua e nei terreni circostanti. A marzo scorso erano iniziati dei lavori, finanziati dalla Regione e eseguiti dall’Arap, per l’adeguamento di un impianto di pompaggio e smaltimento delle acque sotterranee.

In questo link il video dell'operazione della Guardia Costiera che ha messo i sigilli su disposizione della magistratura pescarese.

