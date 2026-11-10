Sicurezza e decoro, la parte alta del Torrione resta dimenticata

Attraversamenti pedonali pericolosi o inesistenti, marciapiedi assenti o dissestati, strade insicure e traffico in aumento. È il quadro della parte alta del quartiere del Torrione, dove i residenti attendono da anni risposte concrete dall'Amministrazione comunale.

Il consigliere comunale Gianni Padovani ha presentato un'interrogazione urgente al Sindaco dell'Aquila, con richiesta di risposta scritta, per sollecitare un programma di interventi capace di restituire sicurezza, decoro e vivibilità a un'area densamente abitata della città.

La criticità più evidente riguarda la mancata prosecuzione della riqualificazione di viale Alcide De Gasperi oltre la rotatoria tra via Federici, via Volta e viale De Gasperi: i lavori sul viale sono stati completati, ma la parte alta del quartiere è rimasta esclusa. Particolarmente problematica è l'area della rotatoria, dove gli attraversamenti sono insufficienti o assenti: emblematico il tratto antistante il supermercato Coop, privo di strisce pedonali, dove i cittadini attraversano in condizioni di evidente pericolo. Forte preoccupazione anche per la velocità dei veicoli lungo via Federici, che richiede dissuasori, bande sonore e dispositivi luminosi.

Numerose strade – tra cui via Cardinale Mazzarino, via Moschino, via Puccini, via Maestri del Lavoro, via Chini, via Feneziani, via Silone, via Gobetti, via Flaiano, via Santucci e le aree di piazza Cifani e piazza Bolivar – sono prive di marciapiedi o presentano percorsi dissestati. Critica anche la situazione delle scuole: alla Carducci, ospitata da 17 anni in una struttura provvisoria in via Scarfoglio, si registrano marciapiedi ammalorati, carenza di parcheggi e gravi congestioni del traffico; problemi analoghi alla Di Genova di via Titta Rossa. Resta inoltre mancata l'attivazione dello scuolabus per le medie, richiesta sostenuta da oltre 500 famiglie.

A peggiorare il quadro, le modifiche alla circolazione legate al nuovo parcheggio dell'ex Caserma Rossi e alla nuova rotatoria spingono molti automobilisti su percorsi alternativi attraverso via Federici, via Volta e via Silone, scaricando traffico su strade residenziali.

Padovani chiede un programma urgente per realizzare e ripristinare gli attraversamenti pedonali, sistemare i marciapiedi, contenere la velocità dei veicoli e migliorare la circolazione, soprattutto nelle aree scolastiche. Tra le richieste, anche una ricognizione dei percorsi pedonali, la messa in sicurezza delle strade più pericolose, il miglioramento dell'illuminazione e lo scuolabus per le medie. Soprattutto, sollecita un piano organico di rigenerazione urbana per la parte alta del Torrione.

«Non chiediamo opere straordinarie, ma servizi e infrastrutture essenziali – dichiara Padovani –. Chiediamo semplicemente che anche la parte alta del Torrione venga considerata parte integrante della città e non una periferia dimenticata. La riqualificazione di viale De Gasperi avrebbe dovuto dare continuità agli interventi: si è invece fermata alla rotatoria. La rigenerazione urbana non può essere uno slogan, né riguardare soltanto alcune aree. I cittadini hanno gli stessi diritti degli altri aquilani: camminare senza rischi, accompagnare i figli a scuola in sicurezza, vivere in strade curate. Ora servono risposte, impegni precisi, tempi certi e interventi concreti».