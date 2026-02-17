Frase del giorno

Si scalda la campagna elettorale. Arrivano i "big" da Roma per il 'blitz' elettorale

Il segretario nazionale di Sinistra Italiana giovedì e' atteso a Pescara per supportare la candidatura di Carlo Costantini

Si scalda la campagna elettorale in vista del voto per le comunali "parziali" pescaresi del 7-8 marzo. Arrivano i "big" da Roma. Il primo nome di peso è quello di Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana, atteso per giovedì, 19 febbraio, a Pescara in supporto della candidatura di Carlo Costantini.

L'appuntamento è per le ore 12.00 presso la sede di AVS e Radici in Comune, in piazza Unione a Pescara.


All’incontro interverrà il Segretario nazionale di Sinistra Italiana, saranno presenti il candidato sindaco del centrosinistra Carlo Costantini e il segretario Regionale di Sinistra
Italiana Daniele Licheri.

Nel corso della conferenza stampa sarà fatto il punto sulla situazione politica e sulle elezioni amministrative, per "rilanciare una proposta di governo alternativa fondata sui principi della giustizia sociale, dell’equità e della partecipazione democratica", si legge nella nota.

Ovviamente il centrodestra non starà a guardare: presto verranno in città altri protagonisti del nazionale con lo scopo di tirare la volata a Carlo Masci ed evitare un clamoroso 'blitz elettorale'.

