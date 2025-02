Si è spento Giancarlo Gori, storico tifoso del Pescara

Dopo Marco 'Il Tedesco' un altro cuore biancazzurro ha abbandonato questa vita terrena. Si è spento ieri Giancarlo Gori, 60 anni, storico supporters del Delfino. In tanti in queste ore stanno lasciando messaggi di cordoglio per questo storico supporter. La camera ardente è stata allestita presso l’ Ospedale Civile di Pescara con orario 08,00 – 19,00. Domani, venerdì 14 febbraio alle ore 11.00, sarà celebrato il suo funerale nella Chiesa di San Giuseppe, ma prima il suo feretro sia portato allo stadio dove ad attenderlo ci saranno gli amici di sempre.