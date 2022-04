Si celebra oggi la 'Giornata mondiale salute e sicurezza sul lavoro'

Oggi, 28 aprile 2022, è la ‘Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro’. Le denunce di infortunio sul lavoro acquisite dall’Inail nel primo bimestre del 2022 sono state 121.994, + 47,6% rispetto allo stesso periodo del 2021, 114 delle quali con esito mortale (+9,6%). In aumento le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 8.080 (+3,6%). È ciò che emerge dall’ultimo dal report mensile dello scorso marzo dell’Istituto come si può leggere sui dati diffusi dal Patronato Acli. I dati Inail non sono solo numeri ma persone e famiglie coinvolte che impongono scelte e azioni concrete perché ogni evento rappresenta una sconfitta per l’intera società.

La forza di una ricorrenza può dare vita ad un’azione collettiva per far crescere una maggior consapevolezza per un cambio di passo. “Sono passati ormai diversi anni dall’entrata in vigore del Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavori ed ancora oggi la tematica appare dolente e confusionaria, perché percepita come un insieme di leggi e procedure di difficile applicazione”. Così Aldo Pompa della divisione Sap. “Noi come Sap Estintori siamo felici di fare chiarezza e siam pronti a trasmettere i valori cardini del settore della sicurezza nei luoghi di lavoro, un aspetto ormai essenziale per ogni società, un obbligo di legge, ma allo stesso tempo una necessità per la salute dei lavoratori”.