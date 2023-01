Serata fra amici: ecco tutto ciò che serve per non annoiarsi

È il momento di organizzare la serata perfetta. Riunirsi con gli amici di sempre è un ottimo modo per ritrovarsi, riallacciare i rapporti e creare dei nuovi ricordi indelebili. Ma per far sì che sia ricordata da tutti, è necessario assicurarsi che ogni cosa fili liscia e senza intoppi. Ecco perché oggi scopriremo insieme ciò che serve per organizzare una reunion coi fiocchi, dove tutti possano divertirsi.

Serata tra amici: soluzioni va lide per non annoiarsi mai

Si comincia con un grande classico puntualmente ripescato dalle soffitte o dai cassetti, ovvero i giochi da tavolo. Questo passatempo rimane intramontabile, ed è una soluzione evergreen per riunirsi e per divertirsi tutti insieme, "alla vecchia maniera". Si può scegliere tra gli innumerevoli titoli e generi presenti: strategia, deduzione, racconti, giochi tattici come Risiko oppure la classica partita a Monopoli (in una delle sue tante versioni). Perché piacciono così tanto? Perché permettono di svagarsi tutti insieme, con un coinvolgimento totale, e allo stesso tempo in modo semplice.

Un altro aspetto importante è la preparazione del cibo. Ci sono diverse ricette e bevute adatte per una cena tra amici, non troppo impegnative ma gustose al punto giusto. Per le bevande, oltre alle classiche bibite, si suggerisce di dare un’occhiata online anche ad alcune cantine che dispongono delle più disparate bottiglie. Tra le più indicate per una serata del genere ci sono sicuramente le Barbera d’Asti, d’Alba e Monferrato su Tannico, che come specificato dal catalogo sono ideali per una serata in compagnia. Per ilcibo, invece, sono consigliati ad esempio dei panini oalcuni classici come la pasta cacio e pepe, insieme all'amatriciana, alle orecchiette con i broccoli, ai rigatoni al ragù e alle buonissime mezze maniche alla carbonara. Promosso a pieni voti anche il risotto allo zafferano, per chi desidera una cena più cool ed elegante.

Un'altra opzione ricca di divertimento sono i party game per console. Oggi esistono infatti diversi videogiochi per divertirsi in gruppo, alcuni dei quali davvero spettacolari, come nel caso di Mario Party Superstars, il picchiaduro Super Smash Bros Ultimate, Mario Kart 8 Deluxe e Crash Team Racing, per i nostalgici. In questa lista occorre inserire anche Overcooked, ma l'elenco è davvero infinito. In alternativa, ecco una serata votata alle maratone TV, scegliendo anche in questo caso tra una valanga di titoli e film. Questa opzione può anche diventare la scusa per una reunion settimanale insieme ai propri amici, o mensile.

Alcune serie TV perfette per queste maratone sono classici come Friends e Breaking Bad, ma anche Il Trono di Spade e The Big Bang Theory meritano una citazione. Così come è giusto nominare altre perle del calibro di Misfits, House of Cards, Scrubs, La Casa di Carta, Star Trek, Doctor Who,Stargate SG-1 e il bellissimo Shameless.