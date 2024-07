Sequestrato un chilo di ‘fumo’ in zona Stadio

Ulteriori sviluppi nell’ambito dell’operazione “Drug Market” in corso dall‘alba di questa mattina tra Pescara e Roma. Nel corso delle perquisizioni che hanno portato all’arresto di 5 trafficanti di droga, è stato scoperto un ulteriore chilo di Hashish. Il ‘fumo’ era nascosto in un’abitazione, in zona stadio, abitata da un pusher poco più che ventenne. Il giovane, che viveva anche con i proventi del traffico di sostanze stupefacenti e facendo lavoretti saltuari, era già indagato e, quindi, sotto la lente d’ingrandimento dei militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara, che, infatti, durante la perquisizione, hanno rinvenuto la droga, ben occultata all’interno di un frigorifero. Il ragazzo, incensurato, è stato quindi tratto in arresto, in flagranza di reato, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e condotto presso la Casa Circondariale di Pescara.