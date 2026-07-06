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Sequestrato centro estetico abusivo

Sigilli all'appartamento dove un soggetto di nazionalità Ucraina praticava trattamenti riservati per legge. Denunciata la responsabile dell'attività sconosciuta al fisco

Sequestrato centro estetico abusivo

Nell’ambito dell’azione del Corpo a tutela della libera concorrenza e della salute della collettività, i Finanzieri della Compagnia di Avezzano hanno scoperto un centro estetico abusivo all'interno del quale venivano praticati illegalmente trattamenti di medicina estetica.

A seguito di una mirata attività di intelligence, attuata anche attraverso il consolidato dispositivo di controllo economico del territorio, nonché mediante il monitoraggio del web e dei social network, i militari individuavano un soggetto di nazionalità ucraina che offriva servizi per la persona tra cui trattamenti che generalmente vengono svolti in ambiente ambulatoriale per ringiovanire la pelle e ridefinire i volumi del viso.

Gli approfondimenti effettuati consentivano di appurare che l’estetista era priva di abilitazione ad esercitare l’attività medica e che l’attività veniva svolta senza adempiere ai previsti obblighi fiscali.

Pertanto, su disposizione della Procura della Repubblica di Avezzano veniva disposta la perquisizione all'interno della civile abitazione ove era stato allestito l’ambulatorio che permetteva di sottoporre a sequestro numerosi farmaci per iniezioni di botulino e contenenti acido ialuronico, alcuni dei quali importati dall’estero in violazione degli obblighi di legge. Tutti i medicinali e le attrezzature rinvenuti venivano utilizzati per trattamenti invasivi che la legge riserva rigorosamente a medici chirurghi specializzati.

L’intervento si è concluso con la denuncia della responsabile all’Autorità Giudiziaria per violazione dell’art. 348 C.p. (Esercizio abusivo della professione), il sequestro dei medicinali e dell’attrezzatura utilizzati per l’illecita attività, nonché con l’apposizione dei sigilli alla stanza dell’appartamento adibita come centro estetico al fine di impedire la prosecuzione dell’attività illecita.

 

Tags: Avezzano Centro estetico Abusivo Ucraino Trattamenti estetici

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