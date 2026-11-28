Un controllo notturno in zona via Tirino a Pescara ha portato alla scoperta di oltre 130 flaconi di metadone e all’arresto di tre persone, due uomini e una donna, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Polizia di Stato nell’ambito dei servizi di controllo del territorio dedicati alla prevenzione e repressione dei reati, con particolare attenzione al contrasto dello spaccio.

Tutto è partito durante un servizio di perlustrazione nella notte di lunedì scorso, quando una pattuglia delle Volanti ha notato un’autovettura ferma presso un distributore di carburante in via Tirino. Gli agenti hanno sottoposto il veicolo e i suoi occupanti a controllo: le prime verifiche hanno indotto gli operatori ad approfondire gli accertamenti.

L’ispezione dell’abitacolo ha permesso di rinvenire, nel vano anteriore del passeggero, una voluminosa busta di plastica contenente numerosi flaconi di metadone. La scoperta ha dato avvio a un’attività di polizia giudiziaria più ampia.

La successiva perquisizione della borsa di una delle persone controllate ha portato al ritrovamento di ulteriori flaconi della stessa sostanza. Nel bagagliaio dell’autovettura, inoltre, la Polizia ha sequestrato vari arnesi atti allo scasso.

Gli agenti hanno poi eseguito una perquisizione domiciliare presso l’abitazione di uno dei controllati. Nella camera da letto sono stati trovati e sequestrati altri dieci flaconi di metadone. Complessivamente, l’attività ha consentito di sottoporre a sequestro oltre 130 flaconi della sostanza.

Le tre persone controllate — due uomini di 46 e 25 anni e una donna di 21 anni — sono state accompagnate negli uffici della Questura per gli accertamenti e tratte in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

Successivamente sottoposte all’Autorità Giudiziaria per l’udienza di convalida, hanno visto convalidati gli arresti. Per i due uomini è stata disposta la misura degli arresti domiciliari.

Come previsto dal comunicato della Questura di Pescara, le informazioni riguardano persone indagate e vanno letti nel rispetto della presunzione di innocenza, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa di giudizio.