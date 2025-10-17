Frase del giorno

17 Ott, 2025
  1. Home
  2. Società
  3. Scuola: il 27% degli studenti vittima di bullismo o cyberbullismo

Scuola: il 27% degli studenti vittima di bullismo o cyberbullismo

Il fenomeno riguarda in particolare la maggiore vulnerabilità delle ragazze (36,4%) rispetto ai ragazzi (25,2%), e la prevalenza maschile tra gli autori di tali comportamenti (17,8% contro 7,9%)

Scuola: il 27% degli studenti vittima di bullismo o cyberbullismo

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime profonda preoccupazione per i dati diffusi dalla Fondazione Foresta, secondo i quali oltre uno studente su quattro nelle scuole superiori italiane ha subito episodi di bullismo o cyberbullismo. Colpisce in particolare la maggiore vulnerabilità delle ragazze (36,4%) rispetto ai ragazzi (25,2%), e la prevalenza maschile tra gli autori di tali comportamenti (17,8% contro 7,9%). Questi numeri raccontano una sofferenza diffusa e un bisogno urgente di rinnovamento nelle politiche educative.

La scuola, più che un semplice luogo di istruzione, deve diventare un laboratorio di salute relazionale e di cittadinanza etica, capace di prevenire i fenomeni di violenza attraverso l’ascolto, la comprensione e la costruzione di legami significativi. Il bullismo, come dimostrano le evidenze scientifiche, nasce spesso da un disagio profondo che trova nel digitale un amplificatore emotivo e comportamentale. Per questo è necessario che la scuola si doti di strategie strutturate di prevenzione, integrate in un sistema nazionale di monitoraggio continuo.

Il CNDDU rivolge un invito diretto al Ministro Giuseppe Valditara affinché promuova un Piano Nazionale di Prevenzione del Bullismo e del Disagio Giovanile fondato su una visione scientifica, sistemica e innovativa. Non bastano più progetti isolati o campagne di sensibilizzazione: serve una politica educativa basata su ricerca empirica e valutazione d’impatto, capace di trasformare le buone pratiche locali in modelli replicabili a livello nazionale. Il Coordinamento auspica che il Ministro sostenga la creazione di reti di ricerca scolastica, coordinate da università e centri di studi pedagogici, per raccogliere dati sui comportamenti a rischio e sperimentare metodologie educative validate.

È indispensabile inoltre rafforzare la presenza di équipe multidisciplinari all’interno delle scuole – psicologi, pedagogisti, mediatori digitali e formatori – che possano collaborare con i docenti e le famiglie nella gestione tempestiva dei casi. L’obiettivo non è reprimere, ma comprendere e trasformare: ogni episodio di bullismo è un segnale da interpretare, non solo un atto da punire.

La formazione del personale docente deve diventare permanente e orientata allo sviluppo delle competenze relazionali ed emotive. L’educazione ai diritti umani e all’empatia deve essere riconosciuta come asse portante dell’apprendimento, non come attività accessoria. È necessario, inoltre, che le scuole dispongano di strumenti digitali di rilevazione del benessere scolastico, capaci di intercettare precocemente il disagio e di orientare interventi personalizzati.

Il CNDDU invita il Ministro Valditara a promuovere una nuova stagione educativa, in cui la prevenzione del bullismo non sia un intervento emergenziale, ma una politica pubblica stabile e fondata su dati scientifici, che integri innovazione pedagogica, ricerca accademica e partecipazione studentesca. La scuola deve tornare a essere una comunità che educa al rispetto, alla cura di sé e dell’altro, e che valorizza la diversità come risorsa, non come motivo di esclusione.

Il bullismo non è una devianza giovanile, ma il sintomo di una società che ha smarrito l’ascolto. Per questo rinnoviamo il proprio impegno affinché la scuola italiana diventi il cuore pulsante di una cultura dei diritti umani viva, partecipata e scientificamente fondata, in cui ogni differenza sia riconosciuta come valore e ogni studente possa sentirsi, finalmente, al sicuro.

Tags: Scuola Bullismo Cyberbullismo Studenti Fenomeno Ragazzi Ragazze Dati

Vedi anche

Abruzzo: oltre 158mila studenti tornano in classe
Attualità

Abruzzo: oltre 158mila studenti tornano in classe

02 Set, 2025
Bullismo a scuola: studente ammonito dal Questore
Cronaca

Bullismo a scuola: studente ammonito dal Questore

07 Dic, 2024
Carrozzine Determinate sul piede di guerra per difendere i diritti degli studenti disabili
Attualità

Carrozzine Determinate sul piede di guerra per difendere i diritti degli studenti disabili

14 Set, 2016
Insegnante scrive al Ministro Giannini: "Bullismo vuol dire vigliaccheria ed è reato"
Società

Insegnante scrive al Ministro Giannini: "Bullismo vuol dire vigliaccheria ed è reato"

19 Gen, 2016
Il bullismo è male
Società

Il bullismo è male

02 Nov, 2015
Il fenomeno delle "Baby-Bulle" nel report della polizia postale
Inkieste

Il fenomeno delle "Baby-Bulle" nel report della polizia postale

21 Apr, 2015
Web e social. Due studenti su tre preoccupati dal cyberbullismo
Società

Web e social. Due studenti su tre preoccupati dal cyberbullismo

09 Mar, 2015
Avezzano. Polizia in classe contro il fenomeno del bullismo
Life Style

Avezzano. Polizia in classe contro il fenomeno del bullismo

03 Dic, 2014
Scuola agli sgoccioli: ultimi controlli della Polizia davanti agli Istituti
Cronaca

Scuola agli sgoccioli: ultimi controlli della Polizia davanti agli Istituti

05 Giu, 2014

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2025 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661