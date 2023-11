Scoperto un cimitero di rifiuti nel Pescarese

Un’area vasta quanto un campo di calcio a 11 piena di rifiuti di ogni tipo: materiale plastico, metallico, edile, ferro arrugginito, pneumatici, vetro, carcasse di automobili e di elettrodomestici. Questo lo scenario scoperto nell’entroterra provinciale dalle Fiamme Gialle pescaresi, che hanno sequestrato la discarica abusiva, già in passato nel mirino dei finanzieri del Reparto Operativo Aeronavale, ma mai ripristinata. Il titolare della ditta individuale operante sul terreno sequestrato è stato conseguentemente denunciato all’Autorità Giudiziaria locale per il reato di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti. Sono tuttora in corso accertamenti per verificare i possibili danni all’ambiente conseguenti alla prolungata infiltrazione di sostanze tossiche nel terreno e nelle falde acquifere.