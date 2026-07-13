Sant'Omero: ambulanza presa a sassate

Stamattina si è verificato un gravissimo episodio ai danni di un'ambulanza del 118 di Sant'Omero: il messo è stato preso deliberatamente a sassate da ignoti incappucciati che, dal cavalcavia di Villa Camera, hanno lanciato pietre contro il mezzo in transito, sfondandone il parabrezza. Tutto ciò mentre a bordo si trovavano gli operatori sanitari e un paziente diretto al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Teramo. "Siamo di fronte a un gesto di una violenza inaudita e di una gravità assoluta. Non si tratta di una semplice bravata, ma di un'azione criminale che avrebbe potuto provocare una strage. Colpire un'ambulanza impegnata in un servizio di emergenza ed altri mezzi in transito, significa mettere deliberatamente a rischio la vita degli operatori sanitari, del paziente trasportato e di tutti gli utenti della strada. Il trasporto si è concluso tra momenti di forte tensione e paura. L'autista dell'ambulanza si è recato in Pronto Soccorso per le lesioni riportate, mentre resta lo sconcerto per quanto accaduto". Queste le parole del sindacato dell'UGL Abruzzo a commento di questa vicenda bruttissima.

UGL Salute Abruzzo chiede inoltre "un immediato rafforzamento delle misure di controllo e prevenzione lungo le principali arterie stradali, un potenziamento dei sistemi di videosorveglianza nei punti più sensibili e un inasprimento delle pene per chiunque si renda responsabile di aggressioni o atti violenti nei confronti dei mezzi e del personale sanitario impegnato nei servizi di emergenza".