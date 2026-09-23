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Sanità Abruzzo: nuovi ticket e cartelle esattoriali per le visite non disdette

Federconsumatori Abruzzo denuncia aumenti medi del 5,8% su 448 prestazioni e 222 protesi, mentre le Asl inseguono presunte mancate disdette con avvisi dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione

Sanità Abruzzo: nuovi ticket e cartelle esattoriali per le visite non disdette

Mentre il dibattito politico si perde in questioni secondarie, per i cittadini abruzzesi la realtà quotidiana è fatta di aumenti, cavilli burocratici e rincari su tutti i fronti. Non bastavano il caro energia, il caro carburanti e l’inflazione del carrello della spesa a mettere in ginocchio i bilanci familiari: ora arrivano anche i nuovi aumenti dei ticket sanitari, stabiliti dal nuovo prontuario delle tariffe per 448 prestazioni di specialistica e diagnostica e 222 protesi e ausili. Una vera e propria “piove sul bagnato” per la regione.

A lanciare l’allarme è Federconsumatori Abruzzo, secondo cui l’Abruzzo vive già una situazione sanitaria drammatica, segnata da liste di attesa interminabili, dal continuo rischio di tagli ai servizi e da una migrazione sanitaria passiva verso altre regioni che prosciuga le casse regionali. In questo scenario, stangare gli utenti con un aumento medio del 5,8% sulle tariffe coinvolte suona come una provocazione. I rincari colpiranno persino prestazioni di uso quotidiano, come un semplice prelievo di sangue venoso, una visita cardiologica o un elettrocardiogramma.

Come se non bastasse, in Abruzzo assistiamo a un’ulteriore e intollerabile vessazione: la modalità aggressiva con cui le Asl locali cercano di risanare i propri bilanci a spese degli utenti. È il caso degli avvisi di accertamento e della vera e propria gogna di cartelle esattoriali recapitate tramite l’Agenzia delle Entrate-Riscossione per presunte “mancate disdette” di prenotazioni mediche.

Dopo le migliaia di richieste della Asl 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila per presunte irregolarità risalenti persino a dieci anni fa — contro cui Federconsumatori Abruzzo ha già avviato ricorsi e azioni legali — anche la Asl 2 Lanciano-Vasto-Chieti ha recentemente avviato migliaia di avvisi per recuperare somme tramite l’Agenzia delle Entrate. Si tratta di procedure tardive, spesso basate su database aziendali imprecisi e piene di errori, che colpiscono indiscriminatamente anche chi l’appuntamento lo aveva disdetto, chi non ha mai ricevuto un sollecito o perfino chi è esente da ticket.

A livello nazionale, i nuovi ticket genereranno oltre 27 milioni di euro all’anno a carico dei cittadini. Il Ministero della Salute parla di un “impatto medio di +1,50 euro a cittadino”, ma si tratta di una media del tutto astratta: a pagare il prezzo più alto saranno i malati cronici, gli anziani e i soggetti fragili, costretti a destreggiarsi tra l’aumento dei costi delle cure e la burocrazia oppressiva di avvisi di pagamento ingiustificati.

Intanto, la spesa sanitaria privata in Italia supera i 46 miliardi di euro, segno che i cittadini sono sempre più costretti a ricorrere al privato a causa delle inefficienze del sistema pubblico.

Per Federconsumatori Abruzzo è inaccettabile che, anziché intervenire con risorse strutturali per abbattere le liste d’attesa e riorganizzare i servizi delle Asl abruzzesi, si scelga da un lato di far cassa sulla salute aumentando i ticket, e dall’altro di aumentare le entrate inviando accertamenti a pioggia con metodi punitivi.

Tags: Sanità rincari visite Ticket Prestazioni Prelievo Elettrocardiogramma Aumenti Federconsumatori Abruzzo

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