Salvato in extremis sul Ponte San Gabriele: la Polizia convince l'uomo a desistere

È un intervento che si è concluso nel migliore dei modi, ma che ha tenuto con il fiato sospeso agenti e soccorritori, quello messo a segno ieri sera dalla Polizia di Stato sul Ponte San Gabriele. Un uomo, che aveva manifestato l'intenzione di gettarsi nel vuoto, è stato tratto in salvo grazie alla professionalità e alla sensibilità degli operatori della Squadra Volanti della Questura di Teramo.

Erano circa le ore 21:00 quando la Sala Operativa ha ricevuto una segnalazione cruciale. Una donna, con prontezza, aveva notato la presenza di un uomo aggrappato alla ringhiera del ponte, pericolosamente sporto verso il vuoto. Immediata è scattata la macchina dei soccorsi: due equipaggi delle Volanti, supportati dal personale del 118, sono giunti rapidamente sul posto.

La scena che si è presentata agli occhi degli agenti era particolarmente delicata. L'uomo è stato individuato tra il guard-rail e la ringhiera, intento a camminare nervosamente avanti e indietro in prossimità della balaustra. La situazione è apparsa subito critica, ma gli agenti hanno dato prova di grande sangue freddo. Con approccio graduale, sono riusciti a instaurare un dialogo, stabilendo un filo di fiducia tale da convincere l'uomo a oltrepassare il guard-rail e a tornare sulla carreggiata.

Durante le fasi concitate dell'intervento, uno dei quattro agenti presenti si è frapposto tra l'uomo e il parapetto, pronto a prevenire qualsiasi gesto improvviso che potesse riportarlo verso il vuoto. Contemporaneamente, gli altri operatori hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e a gestire il traffico veicolare, evitando ulteriori pericoli.

Nel corso della conversazione, è emerso il dramma personale che l'uomo stava vivendo. Profondamente provato dalla recente scoperta di una grave malattia, la preoccupazione di rappresentare un peso per la moglie e i familiari, unita alla difficile situazione sanitaria, lo aveva portato, in un momento di estrema fragilità, a considerare il gesto estremo come l'unica via d'uscita.

Una volta riportato in sicurezza, l'uomo è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118, che lo ha preso in carico per gli accertamenti e il supporto necessari. L'episodio si chiude con un messaggio di speranza: la prontezza della segnalante e la capacità di ascolto delle forze dell'ordine hanno permesso di sventare una tragedia.