Salvato dal soccorso alpino un giovane di Torre de passeri sul Gran Sasso

Un escursionista di Torre de Passeri avrebbe voluto trascorrere la notte di sabato 23 aprile, nel bivacco Bafile sul Gran Sasso. ma vista l'mpossibilità di raggiungere la meta a causa delle forte raffiche di vento, il giovane si è avviato sulla via del ritorno attorno alle 2 di notte. Lungo la discesa il vento ed il nevischio gelido lo hanno costretto a ripararsi tra le rocce della montagna, dove ha trascorso la notte. L'elicottero di pronto intervento, allertato dal 118, non ha potutto alzarsi in volo a causa del forte vento. Provvidenziale è stato, quindi, l'intervento di un'equipe di 24 esperti tra cui una squadra del Soccorso Alpino che ha riportato a casa il 27enne in stato di lieve ipotermia.