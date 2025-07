SOS inquinamento marino: il 40% dei campionamenti oltre i limiti di legge

Quasi il 40% dei campioni prelevati lungo la costa abruzzese da Goletta Verde risulta oltre i limiti di legge. E’ quanto emerge dai dati del monitoraggio presentati a Pescara da Legambiente nell’ambito della 39/a edizione della storica campagna estiva per la difesa del mare e delle coste.

Otto i punti campionati il 17 giugno dai volontari e dalle volontarie di Goletta Verde: sei foci di fiumi e due tratti a mare. I punti oltre i limiti di legge sono la foce del fiume Vomano tra Roseto degli Abruzzi e Pineto in provincia di Teramo, che è risultata inquinata. Il giudizio di fortemente inquinato è stato dato a due foci in provincia di Chieti, quella del fiume Alento a Francavilla al Mare e quella del fiume Feltrino a Marina di San Vito. In provincia di Teramo due campioni risultano, invece, entro i limiti di legge: la foce del Vibrata tra Martinsicuro e Alba Adriatica e la foce del fiume Tordino a Giulianova. Due punti in provincia di Pescara, campionati a Montesilvano e Pescara, entrambi risultati entro i limiti di legge. In provincia di Chieti risulta entro i limiti la foce del fiume Sinello al Lido di Casalbordino.

“La foce del Feltrino è risultata per il nono anno consecutivo fortemente inquinata”, ha dichiarato Gianluca Casciato, presidente di Legambiente Abruzzo.

Nel corso della mattinata gli attivisti hanno effettuato un blitz lungo la costa abruzzese esponendo lo striscione “Non è caldo. E’ crisi climatica”, per denunciare le alte temperature del mar Adriatico. Secondo dati elaborati da Legambiente da immagini satellitari Copernicus, nel giugno 2025 la temperatura media della superficie marina è stata di 24,1°C, con picchi fino a 25°C da Pescara al Gargano, valori tra 1 e 1,3°C sopra la media del periodo 2015-2024. Alla conferenza stampa sono intervenuti anche Donatella Pavone, direttrice Legambiente Abruzzo, Michele Manigrasso del direttivo regionale, Massimo Giusti, direttore tecnico di Arpa Abruzzo, Marco Paolilli, responsabile area centro-sud di Conou, e Fabrizio Giovannone, comandante della Capitaneria di Porto di Pescara.