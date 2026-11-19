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“D’Amore non si muore – Non Una di Meno: Passi Consapevoli”: il 25 novembre

Roseto degli Abruzzi, 19 novembre 2026 – In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, l’Amministrazione Comunale di Roseto degli Abruzzi, in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità e con gli istituti scolastici cittadini, rinnova anche quest’anno il proprio impegno nella sensibilizzazione e nella promozione di una cultura fondata sul rispetto, sulla parità di genere e sul contrasto a ogni forma di abuso.



Cuore delle celebrazioni sarà l’iniziativa “ D’Amore non si muore – Non Una di Meno: Passi Consapevoli ”, una marcia simbolica e partecipata per le vie della città in programma per mercoledì 25 novembre. Come da consolidata tradizione, saranno coinvolte attivamente le scuole del territorio: le studentesse e gli studenti degli istituti cittadini sono infatti invitati a prendere parte come protagonisti a questa importante manifestazione.



Il ritrovo e la partenza del corteo sono fissati per le ore 10.30 in Piazza della Libertà (nei pressi della Stazione FS). Da lì, i partecipanti attraverseranno le vie cittadine fino a raggiungere Piazza della Repubblica, davanti al Palazzo di Città, dove si terranno gli interventi istituzionali e i momenti conclusivi della manifestazione preparati da studentesse e studenti.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire alla comunità un’occasione di riflessione collettiva e condivisione, affidando proprio alle giovani generazioni il compito di farsi portavoce di un messaggio chiaro e inequivocabile: la violenza non è mai giustificabile e il vero cambiamento culturale passa attraverso l’educazione, la consapevolezza e il rispetto reciproco.



“Scendere in piazza insieme alle nostre studentesse e ai nostri studenti significa mandare un segnale forte e necessario: il contrasto alla violenza di genere non può limitarsi alla commemorazione, ma deve tradursi in un impegno educativo quotidiano - dichiara la Presidente del Consiglio Comunale Gabriella Recchiuti - La scuola è il luogo privilegiato in cui si costruisce il futuro della nostra comunità e vedere i giovani farsi portavoce di valori come il rispetto e la parità è la risposta più concreta per sradicare alla radice ogni forma di sopraffazione. Come istituzioni abbiamo il dovere di accompagnare questo percorso, camminando letteralmente al loro fianco”.



“Con "Passi Consapevoli" vogliamo trasformare una giornata di riflessione in un gesto collettivo di responsabilità - aggiungono la Consigliera con Delega alle Pari Opportunità Toriella Iezzi e la Presidente della Commissione Pari Opportunità di Roseto degli Abruzzi Silvia Mattioli - La violenza contro le donne è un fenomeno culturale che si combatte innanzitutto riconoscendo e combattendo gli stereotipi fin dai banchi di scuola. Ringraziamo fin d’ora i dirigenti scolastici, i docenti e tutti i ragazzi che sceglieranno di esserci: ogni passo fatto insieme in in città e in piazza sarà un passo verso una società più giusta, libera e sicura per tutte”.