Rompe il naso alla barista: teramana 21enne nei guai

Nella tarda mattinata di mercoledì 5 marzo, una pattuglia della Squadra Mobile di Teramo, impegnata nei servizi di vigilanza finalizzati a contrastare ogni forma di illegalità, transitando in Via Carducci è stata avvicinata da una giovane dipendente di un noto locale, ancora sanguinante in volto. La ragazza ha riferito di essere stata colpita, pochi istanti prima, con pugni da una ragazza, che era in compagnia di un uomo, a cui si era rifiutata di servire da bere in quanto in stato di alterazione. Tale ragazza, prima di allontanarsi, avrebbe anche scaraventato in aria alcuni tavoli del locale.

Dopo aver soccorso la giovane colpita, gli operatori della Squadra Mobile si sono messi subito alla ricerca dell’aggressore, di cui era stata fornita una precisa descrizione. La donna, una cittadina italiana di 21 anni, è stata rintracciata e bloccata, ancora in compagnia dell’uomo, in Corso San Giorgio dopo pochi minuti di ricerche.

La visione delle immagini degli impianti di videosorveglianza presenti in zona ha confermato la dinamica dell’aggressione fornita dalla persona offesa, che è stata dimessa dall’ospedale locale con una prognosi di 30 giorni per la frattura delle ossa nasali.

La 21enne, portata in Questura, è stata sottoposta a perquisizione personale ed è stata trovata in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 18 cm con lama di 8 cm.

La ragazza è stata, pertanto, deferita per i reati di lesioni personali e detenzione abusiva di armi. Sono in corso valutazione in relazione a misure di prevenzione che potrebbero essere emesse, nelle prossime ore, dal Questore di Teramo nei confronti della predetta 21enne.