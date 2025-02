Report rilancia lo scandalo dell'abbandono del vivaio forestale regionale

Il vivaio forestale regionale “Santa Filomena” di Chieti scalo, a fianco a Megalò, ieri sera è tornato agli onori (sarebbe meglio dire, ai disonori) delle cronache nazionali grazie al servizio "Il seme della discordia" del giornalista Roberto Persia della trasmissione Report di Rai3



Dopo il servizio del 2020 di Striscia la Notizia che aveva trattato il caso nel concreto non è accaduto nulla e la struttura è rimasta nel più completo abbandono. Ora Report ne ha fatto uno degli emblemi del disastro del settore vivaistico pubblico nazionale, con gravissimi impatti anche sul PNRR e in genere sulla capacità del paese di produrre piante per la rinaturalizzazione e la mitigazione dell'inquinamento atmosferico.



Dichiara Augusto De Sanctis del Forum H2O "È deprimente che un tale patrimonio pubblico venga letteralmente abbandonato quando strutture del genere sono fondamentali per affrontare il tema della fornitura di alberi alle pubbliche amministrazioni. Ogni tanto la Giunta Regionale riorganizza sulla carta la rete dei vivai regionali ma sul campo a Chieti scalo tutto rimane invariato come ha fatto vedere anche Report. Stiamo parlando di diversi ettari di terreno con edifici e capannoni che sono ormai ricoperti di rovi nonostante si trovi in una zona centralissima della Val Pescara. Auspico che la Corte dei Conti apra un fascicolo su questa situazione"



La puntata è qui:

https://www.raiplay.it/video/2025/02/Il-seme-della-discordia---Report-02022025-677c8758-ea2b-43fd-b10a-c8a1b8d02d68.html?wt_mc%3D2.app.wzp.raiplay_vod_Report_Il+seme+della+discordia.%26wt