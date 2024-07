Regione Abruzzo: voucher da 9mila euro per le imprese turistiche

Dal Progetto europeo COASTOUR voucher per le imprese turistiche . E’ stata pubblicata la seconda call del Bando Voucher per le imprese del settore turistico, in particolare costiero e rurale che prevede un contributo finanziario sotto forma di voucher fino a un massimo di 9.000 € per attività di miglioramento della sostenibilità (consulenze, acquisti di software o di apparecchi, corsi, etc.).