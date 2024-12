Regione Abruzzo, passa il DEFR 2025-2027

L’Aquila, 28 dicembre - Nel corso della seduta odierna il Consiglio regionale ha approvato, con il voto favorevole della maggioranza e la contrarietà dell’opposizione, il Documento di Economia e Finanza Regionale 2025-2027 e la relativa Nota di aggiornamento. Durante la seduta è stato dedicato un minuto in memoria dei due alpinisti romagnoli che hanno perso la vita sul Gran Sasso. Un pensiero voluto dal consigliere Antonio Di Marco e condiviso dal presidente Lorenzo Sospiri che ha invitato l’Aula al silenzio. Dopo una pausa dei lavori, nel corso della quale si è riunita la Conferenza dei Capigruppo, si è deciso di rinviare a lunedì 30 dicembre, con inizio dei lavori alle 12, l’esame degli altri punti all’ordine del giorno che riguardano la Legge di Stabilità Regionale 2025 e il Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027. “Con i Capigruppo, alla presenza del Presidente di Regione e Abruzzo e degli Assessori, abbiamo condiviso le misure più urgenti che presenterà la maggioranza, sotto forma di emendamenti”, ha sottolineato Sospiri a margine della seduta. “Forniremo ampio sostegno economico per finanziare la graduatoria legata ai progetti di ‘vita indipendente’. Finanzieremo il bacino sciistico Passolanciano-Maielletta e nuovi contributi saranno destinati alle necessità del soccorso alpino. Interverremo, inoltre, in aiuto del Liceo Delfico di Teramo e a supporto di ulteriori realtà che necessitano dell’intervento regionale”, ha concluso il Presidente del Consiglio.