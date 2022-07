Regione Abruzzo e Amazon: siglato accordo

Regione Abruzzo e Amazon annunciano oggi, in occasione della conferenza stampa tenutasi questa mattina a Pescara, presso la Sala Corradino D’Ascanio del Consiglio Regionale, un’intesa volta a sostenere le piccole e medie imprese, con attività di promozione e formazione digitale dedicate. L’accordo prevede di sostenere la digitalizzazione e l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese del territorio, la promozione dei prodotti Made in Italy, inclusi quelli abruzzesi, attraverso la vetrina Amazon Made in Italy e l’organizzazione di attività formative dedicate alle piccole e medie imprese.



Il percorso includerà un Bootcamp, un corso intensivo gratuito, progettato da MIP Politecnico di Milano e tenuto online da Amazon, in collaborazione con Regione Abruzzo. Sarà aperto a 100 piccole e medie imprese e startup, con l’obiettivo di sviluppare e rafforzare le competenze necessarie a vendere online. I partecipanti apprenderanno i vantaggi della costruzione di un marchio online e dello sviluppo di strategie di vendita che li aiutino a distinguersi nel mondo digitale. Sarà inoltre organizzato un webinar dedicato alle imprese locali per far conoscere loro la vetrina Amazon Made in Italy come ulteriore strumento a supporto delle vendite dei propri prodotti.



Marco Marsilio, presidente Giunta regionale Abruzzo, dichiara: “L'avvio di attività e percorsi formativi di sostegno all'economia locale possono rappresentare per il territorio abruzzese un’ulteriore occasione di crescita e sviluppo. La presenza a San Salvo della logistica di Amazon rappresenta sicuramente un volano per lo sviluppo dell’economia non solo del territorio circostante ma dell’intera regione.”



Daniele D’Amario, assessore Sviluppo economico, commenta: “L'intesa con Amazon rappresenta una concreta occasione di sviluppo per le piccole e medie imprese abruzzesi. La possibilità di avviare, sotto la direzione di Amazon, un percorso di crescita digitale che implica la capacità della singola azienda di presidiare il mercato on line pone le condizioni migliori per una maggiore competitività delle imprese abruzzesi. L'intesa, peraltro, arriva in un momento importante per Amazon Italia che si appresta ad inaugurare il nuovo centro di distribuzione di San Salvo, confermando in questo senso un'attenzione particolare per il nostro territorio che parte dallo sviluppo occupazionale e prosegue con l'avvio di processi di digitalizzazione e internalizzazione fino ad arrivare alla capacità delle imprese stesse di stare sul mercato dell'e-commerce”



Oltre 2.000, tra tipicità e prodotti abruzzesi, sono già disponibili in una sezione regionale dedicata (https://www.amazon.it/b/ref=s9_acss_bw_cg_reg_3a1_w?node=17492760031&pf_rd_m=A2VX19DFO3KCLO&pf_rd_s=merchandised-search-13&pf_rd_r=QMR4M05ST9N8ET15HVKM&pf_rd_t=101&pf_rd_p=e532e59e-a1c1-4ee5-ba26-fbb65c1db233&pf_rd_i=6224633031) nella vetrina Amazon Made in Italy, anche grazie al contributo che deriva dal più ampio accordo di collaborazione con ICE Agenzia per sostenere le piccole e medie imprese italiane, aiutandole a digitalizzare e a vendere i prodotti locali sia in Italia sia all'estero. Un'importante opportunità per le piccole e medie imprese dell’Abruzzo, che possono raggiungere non solo i clienti di Amazon.it, ma anche i clienti di Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.es, Amazon.co.uk e Amazon.com e recentemente anche di Amazon.co.jp e Amazon.ae.



“Siamo consapevoli che la strada della multicanalità e della digitalizzazione non è sempre semplice per le piccole e medie imprese. Siamo altrettanto consapevoli che grazie alla collaborazione tra pubblico e privato possiamo fare la differenza nel supportare il tessuto imprenditoriale italiano. Crediamo fortemente in questo e siamo molto entusiasti dell’accordo annunciato oggi con Regione Abruzzo a favore di tutte le realtà abruzzesi che decideranno di cogliere le opportunità offerte dal digitale anche attraverso occasioni di educazione concrete”, dichiara Anna Bortolussi, General Manager Marketplace Recruitment & Development Europe di Amazon.



Circa il 25% della selezione abruzzese su Amazon Made in Italy è presente nella categoria Food, oltre il 15% nella categoria Casa e oltre il 10% nella categoria Fashion. Più della metà delle piccole e medie imprese abruzzesi che vendono tramite la vetrina Made in Italy di Amazon esporta i propri prodotti all’estero.

Ad oggi, sono 14 i percorsi regionali nella vetrina Made in Italy di Amazon.it.



“Nel 2019, insieme a mio fratello Loris, abbiamo rivoluzionato e portato online l’attività familiare di produzione di divani attiva da oltre 40 anni, fondando Divani.Store”. Ha dichiarato Davis Di Pancrazio, titolare della piccola azienda abruzzese Divani.Store, situata a Floriano, in provincia di Teramo. “Dal 2020 stiamo registrando un incremento del fatturato di circa il 40% anno su anno e questo ci rende molto orgogliosi. In particolare, la vetrina Made in Italy di Amazon è un'importante opportunità per permettere al cliente di fidarsi di noi, acquistando i nostri prodotti di qualità senza prima toccarli con mano. Questo ci ha permesso di raggiungere molti nuovi clienti e uscire dai confini non solo regionali, ma anche nazionali, ad esempio in Francia, Germania e Spagna”.



I corsi di formazione di Accelera con Amazon

Nell’ambito dell’Intesa, le imprese interessate potranno cogliere nuove opportunità di crescita anche grazie ad Accelera con Amazon (https://services.amazon.it/accelera-con-amazon.html?ld=MPITSOAEDU_Accelera) , un programma di formazione gratuito realizzato da Amazon insieme a partner istituzionali e aziende private, che nel 2021 ha visto il coinvolgimento di oltre 11.000 piccole e medie imprese italiane (PMI) e che ha l’obiettivo di accelerare la crescita e la digitalizzazione di ulteriori 20.000 PMI entro la fine dell’anno, promuovendo un percorso di formazione necessario per poter essere competitivi a livello internazionale.



Le aziende abruzzesi interessate a far parte della vetrina Made in Italy di Amazon.it possono visitare questo link (https://www.ice.it/it/amazon-seconda-edizione) .