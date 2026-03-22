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Referendum confermativo, seggi aperti fino alle 23

Si vota per modificare sette articoli delle Costituzione. Domani alle 15 lo spoglio delle schede

Referendum confermativo, seggi aperti fino alle 23

E' un momento storico per gli italiani che oggi, domenica 22 marzo 2026 e domani, lunedì 23 marzo 2026, saranno chiamati alle urne per scegliere se modificare o mantenere invariati sette articoli della Costituzione della Repubblica Italiana. I seggi saranno aperti nella giornata di oggi, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di domani, dalle ore 7 alle ore 15. Gli aventi diritto al voto, in base ai dati del Viminale, sono 51.424.729, di cui 5.477.619 all’estero.

In Abruzzo sono circa 1 milione e 200 mila gli aventi diritto.

 Ricordiamo che per votare bisognerà presentarsi al seggio muniti di documento d’identità valido e tessera elettorale. In caso di problemi con la documentazione, sarà possibile recarsi presso l’ufficio elettorale del proprio Comune di residenza, operativo in concomitanza con l’apertura dei seggi. 

Essendo un referendum confermativo che non necessita di quorum, l'esito sarà determinato da chi prenderà il maggior numero di voti. 

Tags: Referendum seggi Spoglio Costituzione Ultime notizie Abruzzo

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