Rapinò un ragazzo vicino alla pizzeria, condannato 19enne

Due anni e quattro mesi di reclusione: è la pena inflitta a un diciannovenne accusato di aver rapinato un ragazzo di 17 anni. Minacciandolo con un coltello a scatto gli portò via una collana d'oro, le scarpe e gli auricolari del telefono cellulare. Il processo è stato celebrato con rito abbreviato dinanzi al gup del tribunale di Chieti, Andrea Di Bernardino.

Nei confronti del giovane, che ha risarcito la parte offesa con 500 euro e che all'epoca dei fatti era appena maggiorenne, è stata disposta la sospensione della pena per via dell'età, avendo meno di 21 anni. Per la rapina è stato indagato, in concorso, anche un minore, nei confronti del quale si è proceduto separatamente. Il fatto avvenne a Francavilla al Mare nell'aprile 2023, nei pressi di una pizzeria.